В Советском завершены первые этапы реконструкции участков улиц Макаренко, Югорская и Юбилейная

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 01.06.2017 16:46
Отмечено, что проект предусматривает большой объем работ на участках протяженностью свыше 2,8 километров. На 5 июня запланировано проведение аукциона на выполнение работ, связанных с осуществлением технического надзора и контроля при строительстве.
Фото: today.kz
Еще один дорожный объект, проинспектированный чиновниками, находится в поселке Выкатной Ханты-Мансийского района - это четвертый этап строительства участка подъездной дороги. Ожидается, что он будет сдан в эксплуатацию до октября этого года.
По итогам реализации проекта поселок Выкатной должен получить постоянную, круглогодичную связь с сетью автомобильных дорог автономного округа. Завершение строительства дороги планируется 30 сентября.