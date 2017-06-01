НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Советском завершены первые этапы реконструкции участков улиц Макаренко, Югорская и Юбилейная

01.06.2017 16:46

 Отмечено, что проект предусматривает большой объем работ на участках протяженностью свыше 2,8 километров. На 5 июня запланировано проведение аукциона на выполнение работ, связанных с осуществлением технического надзора и контроля при строительстве.

Фото: today.kz

Еще один дорожный объект, проинспектированный чиновниками, находится в поселке Выкатной Ханты-Мансийского района - это четвертый этап строительства участка подъездной дороги. Ожидается, что он будет сдан в эксплуатацию до октября этого года.

По итогам реализации проекта поселок Выкатной должен получить постоянную, круглогодичную связь с сетью автомобильных дорог автономного округа. Завершение строительства дороги планируется 30 сентября. 

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