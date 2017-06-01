У «Сургутнефтегаза» появилась новая аллея

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.06.2017 17:21

Она обустроена в честь 40-летия компании в парке «Кедровый лог».

Фото: pushkino-oms.ru

Аллея ведет от дворца искусств «Нефтяник» к городскому парку аттракционов (в сторону проспекта Набережный). К экологам в день посадки кустарников присоединились работники нефтегазодобывающих управлений «Сургутнефть», «Быстринскнефть» и «Федоровскнефть» – всего более 100 человек.

Предварительно были подготовлены ямы для высадки кустарников, привезен плодородный грунт. Аллею, протяженностью более 350 метров, всего за два часа нефтяники украсили сиренью и спиреей. Работники Компании высадили более 600 цветущих кустарников.

Сирень венгерская, спирея рябинолистная и спирея серая (Грефшейм) – саженцы наиболее неприхотливых для сурового северного климата сортов цветущих кустарников были доставлены в Сургут из Тюменского питомника.