В Югре на сегодня зарегистрировано 5319 маломерных судов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.06.2017 18:16

Как показывает практика, не все судоводители, управляя на водоеме маломерным судном, имеют при себе необходимую документацию. С начала навигации инспекторы ГИМС в ходе рейдов и патрулирований привлекли к административной ответственности 5 человек.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Специалисты напоминают судоводителям, что при выходе в плавание они должны иметь при себе удостоверение на право управления маломерным судном, судовой билет или его копию, заверенную в установленном порядке, а также документы, подтверждающие право владения.

В случае отсутствия владельца – водитель судна обязан предъявить документы на право пользования или распоряжения управляемым им плавсредством.

Так же следует помнить, что маломерное судно, его двигатель и другие имеющиеся механизмы должны регулярно проходить техническое обслуживание. Каждый водитель маломерного судна должен пройти курсовую подготовку, строго соблюдать правила плавания и безопасного поведения на воде.