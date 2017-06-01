Сотрудник «ЮТэйр» признан «Пилотом года»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.06.2017 19:01

Обладателем ежегодной премии Ассоциации вертолетной индустрии «Лучший по профессии» и победителем интернет-голосования в номинации «Пилот года» стал командир-инструктор вертолета Airbus Helicopters AS350 Евгений Ивушкин.

Имена лауреатов престижной авиационной премии были названы на церемонии открытия X Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2017.

Экипажи «ЮТэйр» под управлением Евгения Ивушкина обеспечивали авиационную поддержку при трансляции зимних Олимпийских игр-2014 в г. Сочи, выполняли полеты на ледокол «Балтика» из аэропорта Мыс Каменный. На его счету выполнение в 2016 году уникальных аэросъемочных полетов на вертолете Airbus Helicopters AS350 с использованием геофизического оборудования в республике Саха (Якутия) с целью аэромагнитного сканирования полезных ископаемых.

Кроме того, Евгений Ивушкин является пилотом VIP-эскадрильи и регулярно осуществляет перевозку бизнес-пассажиров, его авиационный стаж на предприятиях Группы «ЮТэйр» составляет более 35 лет, общий и безаварийный налет – 10 000 часов.