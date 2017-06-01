НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Ремонт в квартире директора предприятия в Радужном обернулся уголовным делом

01.06.2017 21:32

  Имело место «злоупотребление должностными полномочиями», рассказали в пресс-службе СКР по ХМАО. 

Фото: silino.mos.ru

По версии следствия, руководитель унитарного предприятия «Общественно-делового центра «АганГрад» муниципального образования города Радужный попросил двух плотников, которые трудятся на этом же предприятии, провести в своей квартире ремонт. Мужчины приходили домой к директору каждый день – с января по март 2017 года.  За что получили 40 тысяч рублей.

Между тем, следователи говорят, что «действия указанного руководителя повлекли существенные нарушения прав и законных интересов организации и муниципального образования город Радужный в виде имущественного ущерба», а значит и зарплата работникам была выплачена незаконно.

Расследование уголовного дела продолжается. 

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