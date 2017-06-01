Владимир Путин вручил семье из Сургута орден «Родительская слава»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

01.06.2017 19:42

Торжественная церемония проходила в Кремлевском дворце и была приурочена к Международному дню защиты детей.

Фото: admhmao.ru

Президент России поблагодарил семью Удовиченко за выбор благородной линии жизни, за труд, а также пожелал здоровья и благополучия.

Получившие награду супруги Удовиченко состоят в браке уже 27 лет. За годы совместной жизни они воспитали восьмерых детей. В настоящее время трое старших работают, имеют свои семьи, еще двое детей являются студентами. Младшие – сейчас учатся в школе.

Отметим, орден «Родительская слава» был учрежден Указом Президента России в 2008 году. Им награждаются родители или усыновители, которые воспитывают семерых и более детей, подают пример в укреплении института семьи.