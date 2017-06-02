Банк России ожидает ускорения роста ВВП во II квартале

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.06.2017 08:44

Продолжающееся восстановление спроса и предложения, а также благоприятные внешнеэкономические условия окажут поддержку выпуску товаров и услуг во II квартале 2017 года.

Фото: fxkrab.ru

В апреле производственная активность демонстрировала рост. Годовой темп прироста промышленного производства с устранением календарного фактора ускорился до максимального значения с января 2015 года. Поддержку промышленности оказали холодная погода (рост производства электрической и тепловой энергии в апреле был существенным) и восстановление внутреннего спроса.

Потребительский спрос в апреле восстанавливался. Оборот розничной торговли перестал сокращаться в годовом сопоставлении. В этих условиях увеличился выпуск потребительских товаров, в том числе товаров длительного пользования – бытовой техники и автомобилей, продажи которых в последние месяцы растут.