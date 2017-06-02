НОВОСТИ «СЕВЕРА»
Банки нашли способ обойти требование закона о коллекторах, ограничивающее частоту встреч кредиторов с должниками
- 02.06.2017 09:41
Для этого с желающими получить кредит заключается дополнительное соглашение.
Фото: reklama.com.ua
Как сообщает газета «Коммерсантъ», банки обнаружили, что сделать более частыми встречи должников с коллекторами позволяет дополнительное соглашение, о котором говорится в новой редакции закона.
Теоретически этот документ позволяет кредиторам самим установливать частоту взаимодействия при реструктуризации просроченной задолженности. Однако на деле дополнительное соглашение подписывают еще до наступления факта просрочки. В частности, так делают Московский кредитный банк, Тинькофф-банк, «Восточный», указывает издание.
Банкиры оправдывают свои действия тем, что дополнительное соглашение необходимо не для увеличения числа контактов, а на случай технических неполадок или установления критериев успешности диалога с клиентом.
Напомним, что в Югре на неправомерные действия коллекторов можно пожаловаться в службу судебных приставов по тел.горячей линии в Ханты-Мансийске 8 (3467) 35-20-13. Специалисты также готовы дать консультацию о федеральном законе по защите прав людей при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.