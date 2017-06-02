Ежедневная продолжительность управления машиной не должна превышать 9 часов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 02.06.2017 10:40
Об этом водителям напоминает Госавтоинспекция Сургутского района. Перерыв после пятичасового вождения должен составлять не менее 45 минут.
Фото: Госавтоинспекция Сургутского района
Согласно пункту 2.7 Правил дорожного движения водителю запрещается садиться за руль в «утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения».
К слову, в отпускной период на загородных трассах будут дежурить автоинспекторы и специалисты Центра медицины катастроф. Их работа направлена на предупреждение ДТП по причинам нарушения режима труда и отдыха.
Уже проверено более 200 водителей, утомленных среди них не было.