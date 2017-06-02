НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Ежедневная продолжительность управления машиной не должна превышать 9 часов

02.06.2017 10:40

Об этом водителям напоминает Госавтоинспекция Сургутского района. Перерыв после пятичасового вождения должен составлять не менее 45 минут. 

Фото: Госавтоинспекция Сургутского района

Согласно пункту  2.7 Правил дорожного движения водителю запрещается садиться за руль в «утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения».

К слову, в отпускной период на загородных трассах будут дежурить автоинспекторы и специалисты Центра медицины катастроф. Их работа направлена на предупреждение ДТП по причинам нарушения режима труда и отдыха.

Уже проверено более 200 водителей, утомленных среди них не было.  

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