Вместо уколов и пилюль на встречу с Фиксиками

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.06.2017 11:09

Первого июня пациентов детских отделений Сургутской клинической травматологической больницы навестили мультгерои – фиксики и миньоны.

Фото: ugranow.ru

Пациенты, а также их родители активно включались в игру. Отгадывали загадки, рассказывали стихи, участвовали в веселых миниатюрах и конкурсах. Забавные персонажи побывали и у пациентов, которые в силу своего заболевания были прикованы к больничной койке, не могли покинуть палату.

В этот день сказочные гости вручали каждому подарки: книжки-малышки со стихами, раскраски, мыльные пузыри.

В настоящее время в детских нейрохирургическом и травматологическом отделениях больницы проходят лечение более 60 детей.

«Дети - одна из самых уязвимых категорий, поэтому больничные отделения никогда не пустуют, - отмечает заместитель главного врача БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Светлана Алиева. – Как показывает мировая практика, дорожно-транспортные происшествия и падения с высоты входят в число 15 главных причин болезней во всем мире среди детей в возрасте до 14 лет. Как правило, травма ребенка – это недосмотр взрослого, его вина.

Дети получают повреждения, которые могут иметь тяжелые последствия для развития организма. Например, черепно-мозговые травмы. Среди небольших травм - порезы и ушибы. По статистике, самая распространенная категория повреждений, требующих госпитализации детей в возрасте до 15 лет, составляют переломы рук и ног».