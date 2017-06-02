Югорчанам предстоит определить спортсмена мая 2017.

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.06.2017 11:57

Номинантами на этот раз стали представители дзюдо, ушу, армрестлинга и пауэрлифтинга.

Среди претендентов те, кто в мае выиграли Чемпионаты Европы - это ушуисты Андрей Морковкин и Олег Хандешин, а также армрестлер Алина Волкова. За право называться лучшим спортсменом борются победительница Кубка Европы по дзюдо Александра Николаева и чемпионы мира по пауэрлифтингу Яна Показаньева и Георгий Клименко.

Отдать свой голос за спортсмена можно в течение недели на сайте депспорта Югры.