НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Школьники Сургутского района сами решают проблему нехватки литературы на национальных языках

02.06.2017 12:32

Они создают сказки и журналы, календари и раскраски. 

Фото: khanty-yasang.ru

Проект реализуется на протяжении трех лет в деревне Русскинской. Помогают ученикам педагоги школы-интерната и преподаватели Сургутского государственного педагогического университета. Почти все издания можно назвать народными.

Так, Хантыйский календарь на 2017 год задумал ученик 7 класса Сергей Сопочин, а рисовали иллюстрации и переводили текст почти все юнкоры. Идея учителя Анжелики Ореховой сделать для малышей раскраски в национальном стиле на семейную тему была воплощена руководителем проекта Еленой Морус.

На днях 17 познавательных изданий на трёх языках – русском, хантыйском и мансийском – от издательского дома «Тром-Аганские звёздочки» пополнили электронную библиотеку Сургутской районной централизованной библиотечной системы. Все они доступны на сайте raionka.ru.

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