НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Госавтоинспекторы Сургута взялись за тонировку

02.06.2017 13:15

 В городе стартовало одноименное профилактическое мероприятие. 

Фото: 86.mvd.ru

В его рамках особое внимание будет уделяться транспорту со стеклами, светопропускание которых не соответствует техническому регламенту. Нарушителям придется заплатить штраф от 500 до 1000 рублей.  Профмероприятие продлится до 9 июня.

Напомним, допускается тонировать боковые задние стекла, наносить цветную прозрачную полосу из пленки на верхнюю часть лобового стекла. Однако для легковых и коммерческих автомобилей ее ширина не должна превышать 14 см.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
1001 ночь. С 3 июня
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че