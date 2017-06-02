Госавтоинспекторы Сургута взялись за тонировку

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.06.2017 13:15

В городе стартовало одноименное профилактическое мероприятие.

Фото: 86.mvd.ru

В его рамках особое внимание будет уделяться транспорту со стеклами, светопропускание которых не соответствует техническому регламенту. Нарушителям придется заплатить штраф от 500 до 1000 рублей. Профмероприятие продлится до 9 июня.

Напомним, допускается тонировать боковые задние стекла, наносить цветную прозрачную полосу из пленки на верхнюю часть лобового стекла. Однако для легковых и коммерческих автомобилей ее ширина не должна превышать 14 см.