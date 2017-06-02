Обследование в «Автобусе здоровья» прошли 72 жителя Нижневартовска

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.06.2017 15:09

Автобус появился во взрослой поликлинике четыре года назад и сразу полюбился горожанам. С его помощью можно без очередей проверить основные показатели своего здоровья: уровень сахара, холестерина в крови, работу сердца и легких.

Фото: Депздрав ХМАО

Большинство посетивших центр здоровья на колесах имели хорошие показатели работы сердца. Как выяснилось, все они тщательно выполняют предписания врача и следят за своим здоровьем. Те, кто не хотел ждать в очереди, поднимались на второй этаж взрослой поликлиники №1, в центр здоровья Отделения медицинской профилактики. Кроме экспресс-диагностики крови и работы сердца, здесь можно измерить внутриглазное давление и объем жизненной силы легких, узнать свой рост и вес.

По словам заведующей отделением медицинской профилактики БУ «Нижневартовская городская поликлиника» Анны Козловой, работа поликлиники на колесах будет продолжена в ближайшие дни.

3 июня, в рамках общегородской акции «Жить здорово», посвященной Международному дню отказа от курения, - на площади Дворца искусств с 10 до 14 часов.

В последующие вторники июня – 6 и 13 – мобильный центр здоровья вновь распахнет свои двери возле родной поликлиники. Время работы - с 8 до 12 часов.