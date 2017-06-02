«Городские тепловые сети» начинают готовиться к отопительному сезону 2017-2018 годов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.06.2017 17:13

В ближайшие три месяца на всех объектах пройдет масштабная ремонтная кампания.

Фото: surgutgts.ru

Так, специалистам предстоит заменить около 3,4 км магистральных тепловых сетей; больше 6,6 км внутриквартальных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также почти полтора километра внутриквартальных сетей холодного водоснабжения.

Кроме того, планируется обновить котельную №9 по улице Буровой – сделать ее полностью автоматизированной. На подготовку к следующему отопительному сезону потратят свыше 400 млн рублей, рассказали в пресс-службе СГМУП «Городские тепловые сети».

С 1 июня в Сургуте начались отключения горячей воды. Они займут две недели. График можно посмотреть на официальном сайте предприятия - surgutgts.ru.