День защиты детей провели в студии «Нескучающие ручки»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.06.2017 17:21

В мероприятии приняли участие воспитанники студии «Нескучающие ручки» и Центра реабилитации для детей и подростков «Добрый волшебник», а также ученики 2 класса школы № 19, исполнившие для преподавателей и учеников студии танец в качестве творческого подарка.

Ребята организовали дефиле своих работ, активно участвовали в развлекательных играх, пели и танцевали. В завершении праздника каждый участник оставил на ватмане отпечатки своих ладоней в виде символа праздника, после чего было сделано общее фото на память. Каждому участнику вручили по мягкой игрушке и памятному талисману праздника.