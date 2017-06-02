НОВОСТИ «СЕВЕРА»

День защиты детей провели в студии «Нескучающие ручки»

02.06.2017 17:21

В мероприятии приняли участие воспитанники студии «Нескучающие ручки» и Центра реабилитации для детей и подростков «Добрый волшебник», а также ученики 2 класса школы № 19, исполнившие для преподавателей и учеников студии танец в качестве творческого подарка. 

Ребята организовали дефиле своих работ, активно участвовали в развлекательных играх, пели и танцевали. В завершении праздника каждый участник оставил на ватмане отпечатки своих ладоней в виде символа праздника, после чего было сделано общее фото на память. Каждому участнику вручили по мягкой игрушке и памятному талисману праздника.

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