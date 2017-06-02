3 июня в Сургуте возможен сильный ветер

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.06.2017 17:06

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города информирует о том, что в субботу ожидаются неблагоприятные явления погоды, связанные с порывами ветра до 19 м/сек, гроза.

Специалисты рекомендуют горожанам обходить повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции. С лоджий, балконов (если они не остеклены) необходимо убрать предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены. Машину поставьте в гараж, а при его отсутствии - автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.