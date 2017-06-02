Завершено расследование дела после падения башенного крана в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.06.2017 17:40

Напомним, ЧП произошло 19 ноября 2016 года на стройплощадке по улице Университетской. Тогда погиб машинист, который находился в кабине крана.

В нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, обвинили руководителя ООО «АМГА». По данным окружного Следственного комитета, директор предприятия допустил к работе неисправный башенный кран. Он знал, что срок эксплуатации техники не продлен и не проведена экспертиза промышленной безопасности.

Теперь это дело будет рассматривать суд. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.