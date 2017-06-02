Центр стратегических разработок предлагает повышать в России пенсионный возраст

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.06.2017 18:22

Начиная с 2019 года предлагается ежегодно повышать в России пенсионный возраст на полгода, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Фото: pravorub.ru

При этом ожидается увеличение средней продолжительности жизни в стране до 76 лет, следует из презентации стратегии экономического развития РФ на 2018-2024 годы, подготовленной ЦСР, которая есть в распоряжении РИА Новости.

«Повышение возраста назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях с 2019 года по полгода в год до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин», — говорится в документе.

Данная мера, по расчетам ее авторов, приведет к увеличению размера пенсий в РФ в реальном выражении к 2024 году на 30%. При этом коэффициент замещения (то есть отношение средней страховой пенсии по старости к средней заработной плате) сохранится на уровне не ниже 34%.