НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В России может появиться новая низкобюджетная авиакомпания

02.06.2017 20:32

Переговоры о ее создании уже ведутся, узнал «Коммерсантъ». 

Фото: bestglobalinfo.ru

По информации издания, российские инвесторы рассматривают создание нового лоукостера с иностранным участием. Консультации по этому вопросу, как пишет газета, велись с несколькими крупными иностранными низкобюджетными перевозчиками — малайзийской Air Asia, венгерской Wizz Air, турецкой Pegasus и другими. Обсуждалось, в частности, создание совместных предприятий.

Не исключено, что новый низкобюджетный перевозчик будет создаватьсяна базе российской авиакомпании, уже имеющей сертификат эксплуатанта. Обсуждается вариант организации полетов лоукостера из крупных региональных аэропортов.

Переговоры о создании нового лоукостера ведутся на фоне резкого роста авиаперевозок в России. За январь—апрель они выросли на 20,8%, до 27,1 млн человек.

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