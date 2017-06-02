Третья аллея за последнюю неделю появилась в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

02.06.2017 20:51

72 куста сирени высажены возле здания театра актера и куклы «Петрушка».

Фото: admsurgut.ru

Мероприятие приурочено к всероссийской акции «Сирень Победы». В акции приняли участие глава города Вадим Шувалов, ветераны, кадеты лицея имени генерал-майора В.И. Хисматулина и экологи.

«Мы продолжаем великолепную традицию, которую ведем с начала весны, – обратился к присутствующим Глава города Вадим Шувалов. – Уже высажены «Аллея выпускников», «Аллея предпринимателей».

Сегодня мы высадим сирень Победы. И благодаря этой акции в городе появится еще одна красивая аллея, напоминающая нам о той великой Победе весной 45-го, когда победителей встречали букетами сирени. Это очень символично, что мы с вами сегодня посадим 72 саженца, символизирующие 72 года мирной жизни».

Подготовка к международному проекту «Сирень Победы» началась три года назад. В разных уголках мира были отобраны лучшие образцы кустов, которые были отправлены в Волгоград, где, по мнению специалистов, самые подходящие климатические условия для активного роста сирени.

Сургутские саженцы привезены из Екатеринбурга. Они были выращены и адаптированы специально для посадки в северных регионах.