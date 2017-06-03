НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Грузия заинтересовалась опытом Югры в сфере развития адаптивного спорта

03.06.2017 11:41

Делегация округа посетила семинар по судейству и тренерству, который проходил в Тбилиси. В его рамках и состоялась презентация регионального Центра адаптивного спорта. 

Фото:  Центр адаптивного спорта ХМАО

Грузинские коллеги заинтересовались практикой открытия в малых городах и поселениях быстровозводимых спорткомплексов, позволяющих сделать спорт доступнее для населения. Также они отметили большую значимость волонтерского движения «Респект». Начиная с 2014 года, добровольцы работают на всех окружных соревнованиях среди людей с инвалидностью.

Кроме того, в рамках семинара прошла совместная тренировка по пауэрлифтингу с ведущими пауэрлифтерами принимающей стороны Яго Горгадзе и Георги Гиаргадзе. В сборную Югры по пауэрлифтингу входят 25 спортсменов, восемь из них - представительницы прекрасного пола. В Грузии женский пауэрлифтинг только начинает развиваться.

Старший тренер сборной Югры по пауэрлифтингу, начальник отдела по развитию адаптивного спорта в Советском районе Наталья Кравченко рассказала об основных правилах в женском паралимпийском пауэрлифтинге и провела мастер-класс.  

Представители Грузии выразили желание наладить сотрудничество с Югрой. Первым шагом в этом направлении может стать участие сборной команды этой страны в открытых соревнованиях среди людей с инвалидностью – Ежегодной Спартакиаде Югры и турнире по пауэрлифтингу «Кубок чемпионов». 

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