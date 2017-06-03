Фильм об истории UTair набрал более миллиона просмотров

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.06.2017 15:02

Более миллиона человек посмотрели фильм «UTair. На крыльях времени» в социальных сетях за десять дней с момента старта его официальной трансляции.

Фото: utair.ru

18-минутный фильм «UTair. На крыльях времени» – подготовлен командой профессиональных кинематографистов студии Massfilm Production к 50-летнему юбилею компании. Перед зрителями разворачивается полувековая история UTair – с создания в 1967 году Тюменского управления гражданской авиации и начала развития авиатранспортного сообщения в регионе.

В фильме использованы уникальные кадры хроники, на которых запечатлены первые полеты во время освоения природных месторождений Западной Сибири. Именно тогда здесь была найдена заветная нефть, и внимание страны сосредоточилось вокруг геофизических экспедиций.

В съемках участвовали настоящие герои – авиаторы UTair. На их счету сотни уникальных операций в тяжелых условиях Севера, от транспортировки тела мамонта до полетов на Северный Полюс.

Фильм «UTair. На крыльях времени» доступен на канале YouTube и в официальных аккаунтах UTair в VK, Facebook и Instagram.