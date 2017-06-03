Сургутские полицейские раскрыли кражу автозапчастей на 322 тысячи рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

03.06.2017 16:51

Преступление было совершено еще в феврале этого года. Тогда неизвестные похитили из помещений бокса строительной компании 5 коробок с автозапчастями.

Удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались мужчины 54-х и 39-ти лет. Причем, один из них был сотрудников данного предприятия. Похищенное изъято.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 6 лет.