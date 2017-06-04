Центр адаптивного спорта Югры объявил о начале нового творческого конкурса «Ты можешь больше»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 04.06.2017 12:17
Он посвящен XX Спартакиаде региона среди людей с инвалидностью.
Работы будут оцениваться в трех номинациях «Лучший мотивационный рисунок», «Лучшее мотивационное стихотворение» и «Лучший мотивационный постер». Принять участие в конкурсе могут все желающие. С положением можно ознакомиться на сайте Центра адаптивного спорта Югры.
Во время юбилейных стартов планируется оформить выставку работ, которая будет мотивировать участников состязаний к новым достижениям спортивных высот, рассказали в пресс-службе учреждения.