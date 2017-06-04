НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Двое несовершеннолетних пытались обокрасть зоомагазин в поселке Пойковский

04.06.2017 13:05

Они предстанут перед судом, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. 

Фото: 86.mvd.ru

Преступление 16-летние подростки совершили в апреле. Они хотели получить немного карманных денег. Ночью молодые люди проникли в помещение магазина и вытащили первое, что попалось под руку – 9 мешков наполнителя для кошачьего туалета.

Похищенное они уложили на привезенные с собой санки. В этот момент парней заметил охранник. Они попытались скрыться, однако были быстро задержаны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Парням может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время несовершеннолетним предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд. Материальный ущерб возмещен в полном объеме, говорится в сообщении ведомства. 

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