Югорчанка взяла три «ордена» в «Умниках и умницах»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

04.06.2017 13:39

Жительница Сургутского района Любовь Нечаева дважды правильно ответила на вопрос ведущего в программе «Умники и умницы», чем заслужила три «ордена», сидя на скамье «теоретиков».

Фото: adygvoice.ru

Первая награда досталась ей за ответ о личности русского полководца, участвовшего в Отечественной войне 1912 года. Вторая – уже за ответ об ужине Рокоссовского и Сталина. Услышав второй ответ, Юрий Вяземский воскликнул, что в Ханты-Мансийском автономном округе живут необычайные умницы. Третий вопрос, на который ответила Люба, тоже касался личности Рокоссовского.

Югорчанка призналась ведущему, что ее дедушка служил в армии Рокоссовского и она считает, что просто обязана знать об этих событиях.

Демонстрацией своих знаний, Любовь Нечаева приблизилась к возможности участвовать в финале передачи. Никому из «теоретиков» не удалось завоевать более 3 наград, пишет АиФ-Югра.