НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Влияют ли дети на карьеру родителей?

04.06.2017 17:24

Сайт по поиску работы и подбору персонала HeadHunter провел исследование, чтобы выяснить, как дети влияют на карьеру работников Югры. 

Фото: uspevai7ya.ru

По данным опроса оказалось, что для многих актуально утверждение, что «заниматься детьми труднее, чем работать» - 40%. То есть забота о детях и оплачиваемая работа воспринимаются как практически равные по своим трудозатратам.

При этом около трети опрошенных (31%) предпочли бы работать, а не заниматься детьми. Еще четверть респондентов (22%) считает, что наличие детей – это всегда выбор: хорошо можно делать только одно. Строить карьеру наличие детей мешает 7% жителям региона.

Интересно, что в резюме 2% соискателей из Ханты-Мансийского автономного округа, разместивших резюме на hh.ru, есть упоминание о детях. В основном, сообщается об их наличии, иногда встречается упоминание о том, что они уже выросли.

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