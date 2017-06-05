Три иномарки столкнулись 5 июня на трассе «Нефтеюганск – Мамонтово»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.06.2017 10:11

В результате ДТП один человек погиб.

Фото: 86.mvd.ru

В 01:30 на 730 км этой автодороги 39-летний водитель автомобиля «Мазда СХ-7» выехал на полосу встречного движения. Он допустил столкновение с «КИА Церато» и «Мазда 5».

В результате аварии погиб 55-летний водитель «КИА». Пострадали водитель и три пассажира «Мазда СХ-7» - 31-летний мужчина, а также юноши 19-ти и 22-х лет.

Как говорится в сводке окружной ГИББД, на минувших выходных 103 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.