В женском монастыре в Сургуте появился купол

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.06.2017 11:10

Он украшает алтарную часть храма в честь иконы Божией Матери «Умиление». Вчера крест и купол освятил Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.

Фото: ugraeparhia.ru

В церемонии также принял участие глава Сургута Вадим Шувалов.

Несколькими часами ранее он с сургутянами прошел крестным ходом от храмов Георгия Победоносца, Преображенского и Николая Чудотворца к месту возведения Кафедрального Святотроицкого собора. Строится объект на пересечении улиц Мира и Островского. Там прошел молебен, который провел митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.