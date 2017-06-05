НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В женском монастыре в Сургуте появился купол

05.06.2017 11:10

Он украшает алтарную часть храма в честь иконы Божией Матери «Умиление». Вчера крест и купол освятил Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. 

Фото: ugraeparhia.ru

В церемонии также принял участие глава Сургута Вадим Шувалов.

Несколькими часами ранее он с сургутянами прошел  крестным ходом от храмов Георгия Победоносца, Преображенского и Николая Чудотворца к месту возведения Кафедрального Святотроицкого собора. Строится объект на пересечении улиц Мира и Островского. Там прошел молебен, который провел митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. 

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