В женском монастыре в Сургуте появился купол

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 05.06.2017 11:10
Он украшает алтарную часть храма в честь иконы Божией Матери «Умиление». Вчера крест и купол освятил Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
Фото: ugraeparhia.ru
В церемонии также принял участие глава Сургута Вадим Шувалов.
Несколькими часами ранее он с сургутянами прошел крестным ходом от храмов Георгия Победоносца, Преображенского и Николая Чудотворца к месту возведения Кафедрального Святотроицкого собора. Строится объект на пересечении улиц Мира и Островского. Там прошел молебен, который провел митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.