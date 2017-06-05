Югорские спортсмены успешно выступили на Всероссийской спартакиаде Специальной Олимпиады в Пензе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.06.2017 11:18

В ней участвовали более 130 спортсменов с нарушением интеллекта из разных регионов страны. В программу вошли соревнования по плаванию, юнифайд-плаванию и скоростному бегу на роликовых коньках.

Фото: ugramegasport.ru

Сборная Ханты-Мансийского автономного округа из восьми человек выступила в соревнованиях по плаванию. На 100-метровке вольным стилем финальных соревнований по плаванию сургутянка Анна Клубачук и Альбина Белевич из Нефтеюганска стали обладательницами «серебра» и «бронзы» соответственно.

Дмитрий Куковин из Кондинского района на дистанции 100 м вольным стилем финишировал третьим. Выступая на 100-метровой дистанции вольным стилем, Родион Покатов стал обладателем золотой медали, а Владислав Хенов – серебряной. В заплывах брассом на 100-метровке вартовчане Кристина Стефанович финишировала третьей, Владислав Хенов – вторым.

Четверка – Дмитрий Куковин, Родион Покатов, Анна Клубачук и Альбина Белевич в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем стали обладателями серебряных наград. На дистанции 200 м вольным стилем Анна Клубачук доплыла к финишу с «золотом», а Альбина Белевич - с «бронзой».

Напомним, что Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады – это один из отборочных этапов для участия во Всемирных летних играх Специальной Олимпиады 2019 года, которые пройдут в столице ОАЭ Абу-Даби.