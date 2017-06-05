НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сегодня, 5 июня, в Сургуте ожидаются неблагоприятные явления погоды

05.06.2017 12:51

Они связаны с грозой, дождём и усилением ветра до 17 м/сек. 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города рекомендует жителям обходить повреждённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и рекламные конструкции. Не стойте под линиями электропередач, не трогайте и будьте осторожны, обходя оборванные электропровода. Машину поставьте в гараж, а при его отсутствии – автомобиль паркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

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