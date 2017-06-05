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Автоколонна «За безопасность детей на дороге» проехала по дорогам города Белоярский

05.06.2017 13:31

 Автоинспекторы совместно с автотранспортным предприятием провели мероприятие, направленное на привлечение внимание широкой общественности к проблеме травматизма детей на дорогах в период школьных каникул.  

Фото: 86.mvd.ru

Организованная колонна автобусов с тематическими баннерами и плакатами, стартовав от Белоярской Госавтоинспекции, проехала по центральным улицам.

Водители транспортных средств посредством громкоговорящих устройств призывали местных жителей соблюдать правила дорожного движения, проявлять особую осторожность при проезде пешеходных переходов, обязательно использовать пассивные средства защиты при перевозке несовершеннолетних пассажиров автотранспортом.

Финишировав у центральной площади  города, участники мероприятия провели профилактические беседы с прохожими, взрослым вручили буклеты по ПДД, а юным пешеходам подарили световозвращающие брелоки. 

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