Мама ребенка-инвалида в Сургуте получила ключи от квартиры из рук Вадима Шувалова

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.06.2017 14:24

Диана Эчаваррия-Скрыпникова переедет в двухкомнатную квартиру общей площадью 67 квадратных метров на первом этаже многоквартирного дома.

Фото: admsurgut.ru

Напомним, история молодой женщины стала широко известна после выхода в эфир телевизионной программы «Жди меня» в январе 2017 года. На передаче Диана Эчаваррия-Скрыпникова встретила своего отца-кубинца спустя двадцать пять лет после расставания. В рамках программы журналисты федерального канала также подготовили сюжет о жизни Дианы и ее семьи в поселке Юность.

Сургутянка воспитывает двоих малолетних детей, младший из которых имеет инвалидность. До недавнего времени семья проживала в фенольном ветхом доме, который призван аварийным и стоит в плане на снос в 2018 году.

По информации управления учета и распределения жилья, ранее Диана Эчаваррия-Скрыпникова не обращалась в Администрацию города для постановки на учет в качестве малоимущей, нуждающейся в предоставлении жилого помещения по договору социального найма. Однако постановлением от 12 мая принята на данный учет.

Основанием для включения во внеочередной список стало наличие тяжелой формы хронического заболевание у младшего сына, говорится в сообщении пресс-службы сургутской администрации.