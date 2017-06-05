Специалисты сестринского дела встретятся на конференции в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.06.2017 16:22

Мероприятие будет проходить 9 и 11 июня на базе «Сургутской клинической травматологической больницы».

В нем примут участие представители медицинских и образовательных организаций, органов исполнительной власти, духовенства и волонтеры. На конференции обсудят аттестацию специалистов со средним медицинским образованием, реализацию современных требований в подготовке кадров. Поговорят и о милосердии, как неотъемлемой части профессии медицинского работника, а также о профилактике эмоционального выгорания среди специалистов.

Кстати, участники конференции возложат цветы к единственному в России памятнику медицинской сестре, который находится на территории Сургутской травматологической больницы.