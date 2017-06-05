Чиновники проверяют благоустроенность сургутских дворов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.06.2017 17:18

Так, они посетили придомовую территорию по ул. Дзержинского, 6.

Жители этого дома недовольны ремонтом, выполненным во дворе год назад. Причем 20% на работы потратили сами сургутяне. Замглавы Алексей Жердев выслушал жителей и руководителя управляющей компании ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», чтобы разобраться в ситуации.

Сейчас проводится проверка, результаты станут известны уже на этой неделе. Если недостатки по благоустройству двора со стороны коммунальщиков подтвердятся, то Администрация потребует устранить недочеты в короткий срок.