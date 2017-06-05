Администрация Сургута согласовала антикоррупционный митинг

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

05.06.2017 18:50

Однако предложила провести его в другом месте, сообщает Накануне.RU со ссылкой на советника главы города Николая Павлова.

Фото: nnm.me

Активисты намеревались провести митинг на площади у кукольного театра «Петрушка» 12 июня. Однако эта территория прилегает к зданию на расстоянии ближе 50 метров, потому попадает под действие закона о местах, где не допускаются публичные митинги и шествия.

Специальная площадка для публичных акций - площадь у театра СурГУ - будет использоваться для проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города. Организаторам было предложено изменить место на сквер Речников, сообщили в мэрии.

Напомним, что подобные мероприятия будут проводиться по всей стране. Митинги проходят после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией, посвященного имуществу, предположительно принадлежащему премьер-министру Дмитрию Медведеву.