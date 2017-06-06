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Участниками массового забега в Сургутском районе станут 200 человек

06.06.2017 08:18

 Им предстоит преодолеть классические дистанции в 10 и 21 км по дороге между поселками Высокий Мыс и Тундрино. 

Среди зарегистрировавшихся уже много именитых марафонцев из разных городов Югры, Ямала и Тюменской области. Сам забег состоится 17 июня параллельно с фестивалем бардовской песни «Высокий Мыс», поэтому называется Музыкальным. Он проводится при поддержке Администрации Сургутского района под лозунгом «Туризм Сургутского района шагами спорта».

Все участники получат памятные медали, а победители – денежные призы и подарки от сети стоматологий Сальве, обувных магазинов Лизет и попробуют огромный торт от Сургутского комбината восточных изделий.

Организаторы мероприятия школа правильного бега I LOVE RUNNING Сургут и клуб любителей лыжного спорта «БАРС». Подробности и условия регистрации по телефону: 8-982-509-97-95.

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