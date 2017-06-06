НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре презентовали новые теплоходы

06.06.2017 10:12

 На борту современного и скоростного судна «Виктор Черномырдин» прошло выездное совещание. На нем обсудили перспективы развития «Северречфлота». 

Новые теплоходы в скором будущем начнут курсировать по югорским маршрутам. Так, судно «Нептун 23», приобретенное в марте, уже в затоне. Теплоход будет ходить из Ханты-Мансийска в Кышик. Кроме обновления транспорта и модернизации судов «Северречфлот» разрабатывает новые маршруты до труднодоступных территорий, таких как: Ванзеват, Саранпауль и Сосьва.

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