В Югре презентовали новые теплоходы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.06.2017 10:12

На борту современного и скоростного судна «Виктор Черномырдин» прошло выездное совещание. На нем обсудили перспективы развития «Северречфлота».

Новые теплоходы в скором будущем начнут курсировать по югорским маршрутам. Так, судно «Нептун 23», приобретенное в марте, уже в затоне. Теплоход будет ходить из Ханты-Мансийска в Кышик. Кроме обновления транспорта и модернизации судов «Северречфлот» разрабатывает новые маршруты до труднодоступных территорий, таких как: Ванзеват, Саранпауль и Сосьва.