Две дороги до югорских деревень введут в эксплуатацию в нынешнем году

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.06.2017 11:12

Ход работ накануне проверила губернатор Наталья Комарова.

Фото: admhmao.ru

Первый объект – подъездная дорога к деревне Сотник в Кондинском районе. Ее строительство ведётся с декабря 2015 года. Готовность дорожного покрытия составляет 67%. Дорожники работают с опережением графика. Сдача объекта намечена на декабрь.

Вторая дорога на контроле губернатора - подъезд к селу Большетархово Нижневартовского района. Длина этого участка превышает 13 километров. Он уже готов на 65%. Срок сдачи - сентябрь. Как и в предыдущем случае, опасений в срыве контракта нет.