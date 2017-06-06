Уже 620 югорчан обратились в медорганизации в связи с присасыванием клещей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.06.2017 11:40

Это почти вдвое меньше, чем было зарегистрировано за тот же период прошлого года.

Фото: riakursk.ru

По данным регионального Роспотребнадзора на 1 июня, среди пострадавших около ста детей, что также ниже прошлогодней цифры. Почти 40% граждан клещи покусали на дачных и садовых участках, чуть больше 23% - в лесу. В черте городов и поселков пострадали 17%.

Чаще всего паразиты нападают на жителей в Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе, Кондинском районе, Нижневартовске, Нефтеюганске и Сургуте. Не зарегистрировано ни одно случая укуса клеща в Березовском районе, городах Радужный и Белоярский.

Напомним, что в сургутских скверах и парках акарицидная обработка завершена, однако не стоит забывать, что после прогулок на природе необходимо обязательно осматривать тело. Если вы обнаружите присосавшегося клеща, немедленно обращайтесь в ближайшее медучреждение.