НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Власти Сургута не разрешили коммунистам вспомнить «День развала СССР»

06.06.2017 12:14

 Тематический митинг был запланирован на 12 июня. 

Фото: trudoros.narod.ru

Площадкой для этого выбран сквер в районе «Авроры». Однако эта территория попадает под действие закона о местах, где не допускаются подобные акции.  Администрация согласовала проведение мероприятий, но предложила изменить время и место. Между тем, сами организаторы отказались от акции, потому что не хотят «проводить мероприятие по указанию властей»,  прокомментировал главный коммунист Югры Вадим Абдуррахманов.

Напомним, компартия собиралась выйти на митинг с требованиями «убрать пропаганду с экранов телевизоров и страниц газет, начать рассказывать правду. Возбудить уголовное дело по факту развала СССР и привлечь к ответственности предателей по статье измена Родине».

Ранее сообщалось, что в Сургуте согласован антикоррупционный митинг. Он пройдет как раз 12 июня в Сквере Речников. 

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