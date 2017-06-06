Югра уже начала подготовку к предстоящему новому году

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.06.2017 13:04

100 миллионов рублей будет потрачено на проект «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица».

Фото: drive2.ru

Об этом заявил заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев. По его словам, основные мероприятия пройдут с 10 декабря 2017 года по 7 января 2018 года в Ханты-Мансийске.

Гостей и жителей будет ждать единственная в России Резиденция елки, ЧУМовая улица, которая будет построена на территории Археопарка. Также любой желающий сможет принять участие в фестивале технических видов спорта, получит возможность искупаться в термальном источнике под открытым небом, сделать массаж и лечебное обертывание на основе сибирских ягод и кедровых орехов в рамках чемпионата по сибирскому SPA.

Одним из самых значимых событий проекта станет Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек.

Напомним, что в 2017-2018 году столица Югры по решению министерства культуры РФ стала главным новогодним городом России, переняв эстафету у Тамбова.