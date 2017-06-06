В столице Югры завершились Чемпионат и Первенство округа по спортивному пейнтболу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.06.2017 13:43

Состязания проходили в рамках кампании «Спорт против наркотиков».

Как сообщает пресс-служба АУ «Юграмегаспорт», за победу в искусстве военной стратегии первыми сразились юные стрелки. Наименьшее количество «потерь» у команды сп. Сергино из Октябрьского района. Именно они и стали обладателями золотых медалей.

Семь пейнтбольных команд выявляли самого меткого в чемпионате округа. Самой яркой стала финальная битва. Четкое командное взаимодействие продемонстрировала дружина из Пыть-Яха «Сапсан». Как результат - «золото» и победа в чемпионате.