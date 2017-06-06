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Около 3 млн мальков муксуна будет выпущено в реки Обско-Иртышского бассейна в 2017 году

06.06.2017 15:37

 Об этом  сообщил генеральный директор Югорского рыбоводного завода Павел Павлов. Он пояснил, что югорские рыбоводы совместно с правительством ХМАО пытаются предотвратить исчезновение популяции этой редкой рыбы. 

Фото: pro-muravlenko.ru

По данным «Интерфакс-Урала», при строительстве морского порта Сабетта были проведены работы по углублению дна в Обской губе, из-за которых соленая океанская вода стала вытеснять пресную, и муксун лишился доступа к традиционным местам нерестилищ и привычной пищи.

Павел Павлов считает, что бизнес должен включиться в мероприятия по воспроизведению популяции муксуна. Однако представители бизнес-структур, по его словам, порой приобретают для воспроизведения более дешевых мальков пеляди, поскольку в действующем законодательстве не прописаны какие именно виды рыб следует использовать при компенсационных мероприятиях.

«Цена малька пеляди оставляет три рубля за штуку, а муксуна - порядка 13 рублей. Поэтому они предпочитают приобретать и выпускать более дешевую рыбу», - сказал Павлов.

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