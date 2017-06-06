Югорские экстремалы примут участие в Чемпионате по супермотокроссу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.06.2017 15:51

Он запланирован на октябрь.

Соревнования будут проводиться в классах мотоциклов 125 и 250 см. куб. Также состоится Первенство Югры по мотокроссу в классах мотоциклов 55, 65 и 85 см. куб. По словам председателя Няганского отделения ДОСААФ России Наталии Беспаловой, на состязания приедут спортсмены и любители со всех муниципалитетов Югры. Планируется участие более двухсот человек.

Также гости мероприятия увидят показательные выступления по бездорожью на КАМАЗах и УРАЛах от курсантов ДОСААФ. Организаторы уже планируют сделать Чемпионат по супермотокроссу ежегодным.