НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорские экстремалы примут участие в Чемпионате по супермотокроссу

06.06.2017 15:51

 Он запланирован на октябрь. 

Соревнования будут проводиться в классах мотоциклов 125 и 250 см. куб. Также состоится Первенство Югры по мотокроссу в классах мотоциклов 55, 65 и 85 см. куб. По словам председателя Няганского отделения ДОСААФ России Наталии Беспаловой, на состязания приедут спортсмены и любители со всех муниципалитетов Югры. Планируется участие более двухсот человек.

Также гости мероприятия увидят  показательные выступления по бездорожью на КАМАЗах и УРАЛах от курсантов ДОСААФ. Организаторы уже планируют сделать Чемпионат по супермотокроссу ежегодным.

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