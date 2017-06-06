Крупная модернизация плавполиклиники «Николай Пирогов» в Югре продолжается

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.06.2017 14:34

Работы ведутся на Сургутском судоремонтном предприятии.

Фото: dzhmao.ru

На корабле заменены две дизель-генераторные установки, проведена новая электропроводка, светодиодное освещение, заменено палубное покрытие. Установлен новейший цифровой флюорограф взамен устаревшему.

«Николай Пирогов» проходит самую крупную за все 23 года своего существования модернизацию.

К слову, врачи Центра профессиональной патологии уже приступили к работе в труднодоступных поселениях. 14 специалистов и два специализированных автомобиля доставлены на пароме в поселок Луговской в Ханты-Мансийском районе. Здесь врачи будут работать до 10 июня. Они планируют обследовать больше 400 человек.