НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Крупная модернизация плавполиклиники «Николай Пирогов» в Югре продолжается

06.06.2017 14:34

Работы ведутся на Сургутском судоремонтном предприятии. 

Фото: dzhmao.ru

На корабле заменены две дизель-генераторные установки, проведена новая электропроводка, светодиодное освещение, заменено палубное покрытие. Установлен новейший цифровой флюорограф взамен устаревшему.

«Николай Пирогов» проходит самую крупную за все 23 года своего существования модернизацию.

К слову, врачи Центра профессиональной патологии уже приступили к работе в труднодоступных поселениях. 14 специалистов и два специализированных автомобиля доставлены на пароме в поселок Луговской в Ханты-Мансийском районе. Здесь врачи будут работать до 10 июня. Они планируют обследовать больше 400 человек. 

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