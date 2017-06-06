В Нижневартовске подвели итоги на лучшую организацию

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.06.2017 17:05

БУ «Нижневартовский окружной клинический перинатальный центр» - лучшая в Нижневартовске организация в сфере здравоохранения в области охраны труда.

По итогам Всероссийского конкурса «Успех и безопасность» перинатальный центр стал дипломатом Первой степени в области охраны труда на городском уровне и вошел в ТОП - 10 на уровне Югры (9 место) в сфере здравоохранения. И все это благодаря квалифицированному персоналу, бережливому отношению к своей деятельности и заботе о кадрах центра.

Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, в 2017 году сразу трое сотрудников Центра заняли призовые места на профессиональных конкурсах на уровне округа. В учреждении трудятся: «Лучший анестезиолог-реаниматолог» - И.О.Мельне, 2 место – «Лучшая акушерка» - Е.А. Лоскутова, «Лучшая старшая медицинская сестра» Н.В.Соколова.