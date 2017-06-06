Мастер сервисного центра в Сургуте не хотел возвращать технику владельцам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

06.06.2017 18:11

В дело вмешалась полиция.

Мошенника, от рук которого пострадали три сургутянина, задержали. В марте нынешнего года злоумышленник взял в ремонт мультимедийную автомобильную систему стоимостью 15 тысяч рублей, сотовый телефон за семь тысяч рублей и другую технику. При этом возвращать ее 25-летний мужчина не собирался.

Из-за тяжелого финансового положения ему не чем было платить за съемное жилье, и все похищенные вещи мошенник отдал хозяину квартиры в счет погашения долга. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы.