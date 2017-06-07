Особенные дети Ханты-Мансийска будут проходить реабилитацию на роликах

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

07.06.2017 10:01

Центр адаптивного спорта Югры открыл новую секцию для детей и подростков с минимальным поражением опорно-двигательного аппарата.

Фото: csi-ugra.ru

Групповые занятия начнутся уже в этот четверг. Тренировки на роликовых коньках планируется проводить три раза в неделю в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. Девочки и мальчики будут заниматься в парах с родителями под руководством инструктора Центра адаптивного спорта Югры Вадима Гаврина.

«Первое занятие мы начнем на траве и будем учиться стоять на роликовых коньках, - рассказывает инструктор. - Наши занятия будут направлены на развитие координации, скоростных качеств, общей физической подготовки. Занятия будут проходить, в зависимости от погоды, на открытой площадке или в спорткомплексе».

По окончанию курса занятий перспективные ребята направятся в спортивную секцию горнолыжного спорта или сноубординга для узконаправленной целевой подготовки.

Записаться на тренировки можно в спорткомплексе Центра адаптивного спорта Югры в Ханты-Мансийске по адресу: ул. Дзержинского, 17. Телефон для справок 8(3467) 33-16-63.